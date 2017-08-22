4622 августа

Сотрудник после операции уже месяц на больничном. Не выходя на работу, решил уволиться. Но потом он принесет закрытый бюллетень, чтобы мы оплатили пособие. Должны ли мы оплачивать? Страховой стаж сотрудника — семь лет. В каком размере оплатить пособие за дни, когда сотрудник уволился?

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отвечает:

Оплатите весь больничный. Компания оплачивает сотруднику все дни болезни до момента, когда он выздоровеет или получит инвалидность.

80 процентов среднего заработка (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Компания платит бывшим работникам 60 процентов среднего заработка, если они заболели после увольнения (п. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ). Ваш сотрудник заболел, когда работал в компании. Значит, после увольнения не снижайте пособие.

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