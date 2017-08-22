Оплатите весь больничный. Компания оплачивает сотруднику все дни болезни до момента, когда он выздоровеет или получит инвалидность.

80 процентов среднего заработка (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Компания платит бывшим работникам 60 процентов среднего заработка, если они заболели после увольнения (п. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ). Ваш сотрудник заболел, когда работал в компании. Значит, после увольнения не снижайте пособие.

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