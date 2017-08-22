Вы вправе учесть скидку в текущем периоде либо подать уточненку.

Компания отражает выручку с учетом всех скидок, которые предоставила покупателю. Поэтому в Минфине считают, что ретроскидка — это та же ошибка в отчетности, которую нужно исправлять по правилам статьи 54 НК РФ (письмо от 07.10.16 № 03-03-06/1/58514). Это значит, что есть два варианта, как отразить расходы.

Первый вариант — признать скидку в том периоде, в котором компания отгрузила товар. Для этого надо подать уточненку. Второй вариант — учесть расходы в текущем периоде. Ведь вы переплатили налог за прошлый год из-за того, что не учли скидку.

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