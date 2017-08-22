Подайте уточненку и доплатите авансы по налогу.

По общему правилу все изменения кадастровой стоимости нужно применять только со следующего налогового периода. Но в кодексе есть исключения на случай, если стоимость изменил суд или комиссия по рассмотрению споров. Тогда налог нужно считать из новой цены с начала года, в котором заинтересованное ведомство подало заявление о пересмотре кадастровой стоимости (п. 15 ст. 378.2 НК РФ).

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости могла подать инспекция. Ведь налоговики заинтересованы в правильном расчете налога (ст. 24.18 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ). Если инспекторы подали заявление в текущем году, пересчитайте авансы за первый и второй кварталы. Доплате разницу и подайте уточненки. Такой порядок действий рекомендуют в Минфине.

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