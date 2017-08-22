Вы вправе создать резерв на долги, которые возникли на упрощенке. Но не исключены споры с инспекторами.

Компания на общей системе вправе создавать резервы по сомнительным долгам. В расходы можно включать просроченные долги покупателей за поставку товаров, работ или услуг (ст. 266 НК РФ). Резерв за год не должен превышать 10 процентов от годовой выручки.

Компания пересчитывает налоги по общей системе с начала квартала, в котором потеряла право на упрощенку (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). С этого же периода можно создать резерв по сомнительным долгам.

Резервы компания учитывает так. Если покупатель не платит более 45 календарных дней, включите в резерв 50 процентов от просроченного долга. Если не платит более 90 календарных дней, спишите 100 процентов дебиторки. Не имеет значения, что товары компания отгрузила еще на упрощенке.

Инспекторы исключают из расходов просроченные долги покупателей, которые возникли, когда компания применяла упрощенную систему. Но в суде удается отбиться от таких претензий налоговиков (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.08.16 № Ф07-6216/2016).

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