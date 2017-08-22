3022 августа

Закрываем подразделение в другом городе. Заказали сверку с ИФНС. В акте стоит переплата, которая возникла четыре года назад. Мы вправе ее вернуть?

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отвечает:

У вас есть возможность вернуть налог, но только через суд. Для этого потребуется доказать, что компания не знала о переплате.

Инспекция вернет только налог, который компания заплатила не позже трех лет назад (п. 7 ст. 78 НК РФ). Если переплата возникла позже, вернуть деньги можно только через суд.

В суде потребуется доказать, что компания узнала о переплате меньше трех лет назад. Например, компания заплатила налог по другому КБК и не обнаружила переплату сама. О переплате стало известно только из акта сверки (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.10.14 № Ф05-12490/14).

Если компания узнала о переплате больше трех лет назад, судьи поддержат налоговиков (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.09.16 № Ф04-3529/2016).

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