Заявлять вычет в третьем квартале рискованно. Заявите вычеты во втором квартале, для этого уточните декларацию.

Покупатель вправе заявить вычет НДС с авансов в том периоде, в котором перечислил деньги поставщику и получил счет-фактуру. Вычет возможен при двух условиях. Во-первых, стороны закрепили в договоре условие о предоплате. Во-вторых, поставщик выставил счет-фактуру на аванс (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ).

Компания вправе перенести на три года вычеты, перечисленные в пункте 2 статьи 171 НК РФ (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Но в этом пункте назван только налог по приобретенным товарам. Вычета с аванса в перечне нет. Поэтому в Минфине считают, что по авансам вычеты переносить нельзя (письмо от 09.04.15 № 03-07-11/20290). Чтобы не спорить с инспекторами, заявите вычет во втором квартале. Для этого подайте уточненную декларацию.