7422 августа

Выдали сотруднику 10 тыс. рублей, чтобы он купил стеллаж. Но по такой цене мебели не было. Работник добавил свои деньги и приобрел товар за 12 тыс. рублей. На какую сумму он должен составить авансовый отчет?

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отвечает:

Сотрудник должен составить авансовый отчет на всю стоимость покупки.

Сотрудник составляет авансовый отчет, чтобы отчитаться за деньги, которые он получил. Вы выдали работнику 10 тыс. рублей, но на покупку он потратил на 2 тыс. рублей больше. То есть добавил свои средства. Перерасход выдайте из кассы или перечислите на карту. Для этого работник должен написать заявление на возмещение служебных расходов в свободной форме.

Сотрудник потратил больше денег, чем получил, поэтому он должен заполнить дополнительные графы в авансовом отчете. В строке «Перерасход» надо записать сумму, которую работник добавил на покупку. А в строке «Перерасход выдан» записать сумму, которую вы возместили работнику, и реквизиты платежного документа: расходного кассового ордера или платежки. Если сотрудник составил отчет до того, как вы компенсировали ему расходы, оставьте эту строку пустой.

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