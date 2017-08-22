Сотрудник должен составить авансовый отчет на всю стоимость покупки.

Сотрудник составляет авансовый отчет, чтобы отчитаться за деньги, которые он получил. Вы выдали работнику 10 тыс. рублей, но на покупку он потратил на 2 тыс. рублей больше. То есть добавил свои средства. Перерасход выдайте из кассы или перечислите на карту. Для этого работник должен написать заявление на возмещение служебных расходов в свободной форме.

Сотрудник потратил больше денег, чем получил, поэтому он должен заполнить дополнительные графы в авансовом отчете. В строке «Перерасход» надо записать сумму, которую работник добавил на покупку. А в строке «Перерасход выдан» записать сумму, которую вы возместили работнику, и реквизиты платежного документа: расходного кассового ордера или платежки. Если сотрудник составил отчет до того, как вы компенсировали ему расходы, оставьте эту строку пустой.