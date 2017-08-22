9822 августа

Приняли нового сотрудника. В трудовом договоре сказано, что организация перечисляет зарплату на счет, который напишет работник в заявлении. Новичок не писал заявление и просит выдавать зарплату наличными. Можно ли ему отказать?

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отвечает:

Вы не вправе отказать сотруднику.

В трудовом договоре работодатель и сотрудник определяют, как компания перечисляет деньги (ст. 136 ТК РФ). Работник подписал договор, в котором сказано, что зарплату он будет получать на карту. Но, чтобы перечислить деньги, требуется еще заявление от сотрудника (письмо Минтруда России от 20.03.15 № 14–1/ООГ-1830). Без этого документа вы не сможете перечислить деньги.

Работник заявление не писал. Но компания должна выдавать зарплату не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Чтобы выполнить это требование, выдавайте зарплату наличными. Иначе трудинспекторы оштрафуют компанию на 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

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