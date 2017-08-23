Нет, не должен.

Налог платят «физики», на которых зарегистрированы автомобили (п. 1 ст. 357 НК РФ). Руководитель поставил машину на учет только 10 января (п. 2 ст. 223 ГК РФ). Следовательно, он не должен платить транспортный налог за 2016 год.

Транспортный налог «физиков» рассчитывают инспекторы. Поэтому, если налоговики неправильно расчитали платеж, то пусть директор сообщит об ошибке. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.

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