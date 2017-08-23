1723 августа

Директор 29 декабря 2016 года купил автомобиль. Но поставил его на учет только 10 января 2017 года. За 2016 год инспекторы рассчитали налог и прислали уведомление заплатить налог не позднее 1 декабря. Должен ли директор платить налог?

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отвечает:

Нет, не должен.

Налог платят «физики», на которых зарегистрированы автомобили (п. 1 ст. 357 НК РФ). Руководитель поставил машину на учет только 10 января (п. 2 ст. 223 ГК РФ). Следовательно, он не должен платить транспортный налог за 2016 год.

Транспортный налог «физиков» рассчитывают инспекторы. Поэтому, если налоговики неправильно расчитали платеж, то пусть директор сообщит об ошибке. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.

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