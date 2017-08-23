6023 августа

Приняли на работу новичка. Сотрудник принес трудовую книжку образца 1974 года. Вправе ли мы сделать запись в такой книжке или надо оформить работнику трудовую нового образца?

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отвечает:

Компания вправе заполнить старую книжку.

Сотрудник вправе предъявить при приеме на работу ту книжку, которая у него есть. Главное, чтобы она соответствовала образцу (утв. постановлением Совмина СССР и ВЦСПС от 06.09.73 № 656).

Старые трудовые книжки, которые есть у работников, действительны. Работодатель не обязан их обменивать на документы образца 2004 года (п. 2 постановления Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Поэтому внесите записи в старую книжку.

Если в документе закончится место, вшейте вкладыш. В старую книжку можно вшить вкладыш нового образца.

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