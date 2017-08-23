Нет, не надо.

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с иностранцем, если срок действия патента истек (п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). Трудовой кодекс не обязывает компании заключать новый договор с сотрудником, который переоформляет патент. Кроме того, если расторгнуть договор, то иностранец не сможет переоформить разрешение (подп. 8, 9 п. 9 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ).

После того как иностранец переоформит патент, заключите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору. В соглашении запишите реквизиты нового разрешения. Сообщать об изменениях в полицию не требуется (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ).

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