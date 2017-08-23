Безопаснее предупредить работников.

При сокращении численности в организации работодатель обязан сообщить сотрудникам о сокращении. Срок — два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ). Строго по кодексу это правило касается только сотрудников компаний. Но если бизнесмен тоже сокращает штат, то безопаснее предупредить сотрудников о сокращении. Иначе суд может признать увольнение незаконным и восстановить работника (определение Приморского краевого суда от 24.05.16 № 33–4899/2016).

В день увольнения рассчитайтесь с сотрудниками. Выдайте им зарплату, премии, выходные пособия и другие надбавки, а также компенсацию за неиспользованные дни отпуска (ст. 140 ТК РФ).

В день увольнения также выдайте сотрудникам две справки. Одну — о заработке для расчета пособий (утв. приказом Минтруда России от 30.04.13 № 182н). Вторую — справку по форме 2-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@).