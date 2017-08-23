Вы вправе списывать арендные платежи.

Договор аренды на срок менее года не нужно регистрировать (п. 2 ст. 609 ГК РФ). Поэтому компании на практике заключают контракты на 11 месяцев, а затем переоформляют договор на тот же срок. Регистрировать новый контракт не требуется (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.01 № 59).

Арендатор действует законно, у него есть действующий договор. Поэтому можно учитывать расходы (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина России от 20.09.16 № 03-03-06/1/54868).