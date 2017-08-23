2623 августа

В мае наша компания переехала в другой офис. После этого обнаружили, что потеряли целую пачку больничных за прошлый год. Пособия по ним уже оплатили. Сделали запросы в больницы, там нам письменно подтвердили каждый случай нетрудоспособности. Сейчас проходит выездная проверка ФСС. Ревизоры не принимают письма из больницы как доказательства нетрудоспособности, поэтому снимают пособия. Можно ли защитить расходы?

Темы:

отвечает:

Вы можете доказать в суде, что законно возместили расходы на пособия.

Работодатель платит пособие на основании больничного листка (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Форму листка нетрудоспособности утвердило Минздравсоцразвития России в приказе от 26.04.11 № 347н. Закон не предусматривает другие документы, которые могут подтвердить страховой случай. Поэтому фонд снимает пособия, если компания не представит на проверке больничные листки.

Судьи считают, что, если компания потеряла больничные, она может подтвердить страховые случаи другими документами. Например, письмами из медицинских организаций. Клиники должны записать в документе дату и номер листков, данные работников и периоды нетрудоспособности. Таких сведений достаточно, чтобы подтвердить расходы на пособия (постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.09.16 № Ф05-12899/2016).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы