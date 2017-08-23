Вы можете доказать в суде, что законно возместили расходы на пособия.

Работодатель платит пособие на основании больничного листка (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Форму листка нетрудоспособности утвердило Минздравсоцразвития России в приказе от 26.04.11 № 347н. Закон не предусматривает другие документы, которые могут подтвердить страховой случай. Поэтому фонд снимает пособия, если компания не представит на проверке больничные листки.

Судьи считают, что, если компания потеряла больничные, она может подтвердить страховые случаи другими документами. Например, письмами из медицинских организаций. Клиники должны записать в документе дату и номер листков, данные работников и периоды нетрудоспособности. Таких сведений достаточно, чтобы подтвердить расходы на пособия (постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.09.16 № Ф05-12899/2016).