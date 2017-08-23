Вы вправе отразить в учете только дорожный сбор.

Владельцы большегрузов платят за проезд по федеральным трассам. На дорожный сбор, который списал «Платон», компании уменьшают транспортный налог за грузовики (п. 2 ст. 362 НК РФ). Авансы по налогу за большегрузы компания исчисляет, но не платит (п. 2 ст. 363 НК РФ).

Плату за проезд компания обычно перечисляет авансом на лицевой счет оператора. Исключение составляет случай, когда компания получила право на отсрочку. Перечисленный аванс компания учитывает по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или дебету счета 55 «Специальные счета в банках».

Дорожный сбор отражайте в расходах, когда грузовик проедет по трассе и оператор спишет деньги с лицевого счета. Плату за проезд учитывайте после каждой поездки. Проводка такая:

Дебет 20–26, 44, 91 Кредит 55 (76)

— учтена в затратах плата за проезд по федеральным трассам.

Авансы по транспортному налогу компания исчисляет ежеквартально. При этом из аванса она вычитает дорожный сбор и начисляет в учете только разницу. Так как дорожный сбор выше авансов, то авансы по налогу равны нулю. Значит, проводки на авансы по налогу не делайте.