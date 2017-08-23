6223 августа

Учет у предпринимателя. Бизнесмен собирается сняться с учета и зарегистрировать ООО. Всех работников предприниматель уволит. Обязан ли он выплачивать сотрудникам выходное пособие?

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отвечает:

Бизнесмен обязан платить пособие, только если это предусмотрено в трудовых договорах.

Предприниматель увольняет сотрудников, если прекращает деятельность (ч. 1 ст. 81 ТК РФ). При этом Трудовой кодекс требует выдавать выходное пособие, когда ликвидируется организация (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). Если предприниматель снимается с учета, то он выдает работнику выходное пособие, если такое условие предусматривает трудовой договор (ч. 2 ст. 307 ТК РФ). Это подтвердил Верховный суд РФ (определение от 05.09.16 № 74-КГ16-23).

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