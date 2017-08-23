2523 августа

У нас школа иностранных языков для детей и взрослых в Москве. Есть лицензия на образовательную деятельность. Мы сейчас арендуем здание, но в следующем месяце купим свое помещение и переедем. Надо ли менять лицензию?

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отвечает:

Переоформите лицензию.

В приложении к лицензии записан адрес, по которому компания проводит занятия (п. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ). Если вы переезжаете, надо внести изменения в лицензию (п. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.11 № 99-ФЗ). Ведь вести образовательную деятельность компания вправе только по адресу, который записан в лицензии. Иначе Департамент образования г. Москвы вправе аннулировать документ (ч. 12 ст. 20 закона № 99-ФЗ).

Чтобы внести изменения в лицензию, направьте заявление в Департамент образования г. Москвы. К заявлению приложите действующую лицензию и квитанцию об уплате госпошлины 750 рублей (подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, п. 3 ст. 18 закона № 99-ФЗ).

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