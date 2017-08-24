2024 августа

Засчитывать ли в количество дней отпуска нерабочий праздничный день?

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отвечает:

Нет.

Нерабочий праздник в отпуск не включайте и не оплачивайте. Но фактическое время отдыха этот день продлевает. Например, работник взял отпуск на 28 календарных дней с 5 июня. На работу он должен выйти 4 июля, а не 3-го (12 июня нерабочий праздничный день). То есть фактически он отдыхает 29 календарных дней, а не 28. Но праздничный день для работника – это не отпуск, а просто дополнительный день отдыха – как для всех остальных.

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