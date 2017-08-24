Да, сообщите об увольнении и составьте приказ.

Временный трудовой договор перестает действовать в последний день срока, на который его заключали компания и работник (ст. 79 ТК РФ). Об увольнении нужно напомнить работнику за три календарных дня. Уведомление составьте в свободной форме.

В день увольнения директор издает приказ. С этим документом ознакомьте сотрудника под подпись. Реквизиты приказа запишите в графу 4 трудовой книжки (п. 5.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). Если вы не составите приказ, а сотрудник выйдет на работу, то договор продолжит действовать. Значит, он станет бессрочным (ст. 58 ТК РФ, письмо Роструда от 20.11.06 № 1904-6-1).