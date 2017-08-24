2224 августа

Приняли сотрудника по срочному трудовому договору на четыре месяца. 15 сентября срок договора заканчивается. Обязательно ли оформлять приказ об увольнении?

Темы:

отвечает:

Да, сообщите об увольнении и составьте приказ.

Временный трудовой договор перестает действовать в последний день срока, на который его заключали компания и работник (ст. 79 ТК РФ). Об увольнении нужно напомнить работнику за три календарных дня. Уведомление составьте в свободной форме.

В день увольнения директор издает приказ. С этим документом ознакомьте сотрудника под подпись. Реквизиты приказа запишите в графу 4 трудовой книжки (п. 5.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). Если вы не составите приказ, а сотрудник выйдет на работу, то договор продолжит действовать. Значит, он станет бессрочным (ст. 58 ТК РФ, письмо Роструда от 20.11.06 № 1904-6-1).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы