Вы вправе принять работника, даже если он не принес военный билет.

Сотрудник обязан предъявить работодателю паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство, диплом об образовании и документы воинского учета (ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Если соискатель еще не служил, то он представляет удостоверение призывника. Если служил или его не могут призвать в связи с болезнью или по другой причине, то он предъявляет военный билет (п. 28 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.06 № 719).

Принять на работу соискателя можно и без военного билета. Трудовой кодекс это не запрещает. Но о приеме сотрудника работодатель обязан в течение двух недель уведомить военкомат (п. 32Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.06 № 719). За непредставление сведений директора могут оштрафовать на сумму от 300 до 1000 рублей (ч. 3 ст. 21.4 КоАП).