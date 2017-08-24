924 августа

У нас магазин самообслуживания. В зале стоят камеры, но товары все равно воруют. В конце каждого месяца проводим инвентаризацию. Продукты, которые мы не находим на полках, списываем как недостачу. Вправе ли мы учесть стоимость пропавшего товара?

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отвечает:

Да, вправе.

Такие расходы учитывают как недостачи от краж. В Минфине считают, что списать убытки от краж можно, только если компания не нашла виновника преступления (письмо от 08.02.16 № 03-03-07/6185).

На практике налоговики могут снять расходы, если компания не будет искать виновника. Чтобы избежать споров, безопаснее обратиться в полицию с заявлением. Тогда списать расходы можно по результатам расследования. Документы, которые подтверждают расходы, — накладные на покупку, акт инвентаризации, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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