Да, вправе.

Компании проводят обязательные предварительные медицинские осмотры водителей за свой счет (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). Если новичок сам оплатил медосмотр, то надо возместить расходы на процедуры.

Предварительные медсмотры обязательны для водителей. А компания не знает заранее, что работник уволится после обследования. Значит, затраты обоснованны и их можно списать как прочие (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Не важно, что водитель работал всего пять дней. Расходы можно учесть, даже если компания вовсе не приняла работника после медосмотра (письмо Минфина России от 06.10.09 № 03-03-06/1/648).