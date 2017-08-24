4224 августа

Приняли водителя. Он прошел обязательный предварительный медосмотр перед поступлением на работу. Мы возместили расходы на обследование, но через пять дней работник уволился. Вправе ли мы списать стоимость осмотра?

Темы:

отвечает:

Да, вправе.

Компании проводят обязательные предварительные медицинские осмотры водителей за свой счет (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). Если новичок сам оплатил медосмотр, то надо возместить расходы на процедуры.

Предварительные медсмотры обязательны для водителей. А компания не знает заранее, что работник уволится после обследования. Значит, затраты обоснованны и их можно списать как прочие (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Не важно, что водитель работал всего пять дней. Расходы можно учесть, даже если компания вовсе не приняла работника после медосмотра (письмо Минфина России от 06.10.09 № 03-03-06/1/648).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы