4725 августа

Можно ли пойти в отпуск не по графику?

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отвечает:

Да, можно, если руководитель не против.

Подайте заявление на отпуск. На заявлении должна быть виза вашего руководителя – его согласие.

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