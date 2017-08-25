Да, можно, если руководитель не против.
Подайте заявление на отпуск. На заявлении должна быть виза вашего руководителя – его согласие.
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редакция журнала «Учет в строительстве» отвечает:
Да, можно, если руководитель не против.
Подайте заявление на отпуск. На заявлении должна быть виза вашего руководителя – его согласие.
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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