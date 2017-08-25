2800 рублей.

Единственный родитель вправе получить вычет в двойном размере (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Если в свидетельстве о рождении записан отец ребенка, право на двойной вычет подтверждает справка о рождении малыша по форме № 25 (утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.98 № 1274). В документе должна быть отметка о том, что сведения о папе внесены в свидетельство по заявлению мамы (письмо Минфина России от 17.04.14 г. № 03-04-05/17637).

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