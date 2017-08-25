Представьте доказательства, что контрагент работал два года назад и сделка действительна.

Инспекторы снимают расходы и вычеты, если компания заключила сделку с ненадежным контрагентом. Судьи поддерживают налоговиков, если компания не может доказать, что проявила осмотрительность при выборе поставщика, а сделка была реальной (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.06.16 № Ф09-4976/16).

Надежность контрагента компания проверяет перед сделкой. Для этого запрашивает информацию из ЕГРЮЛ, проверяет в бесплатных сервисах ФНС, берет у потенциального контрагента отчетность, приказы о назначении директора и т. п. Чтобы защитить расходы и вычеты, подтвердите, что проверили контрагента перед сделкой.

Представьте налоговикам доказательства, что сделка была реальна: вы получили товар и использовали его в производстве или продали. Например, соберите накладные, ведомости складских остатков и т. п. Если аргументы не сработают на проверке, защититься получится в суде (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 05.08.16 № Ф10-2578/2016).