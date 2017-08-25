2225 августа

Сдаем офис в аренду. Арендатор сообщил, что в пяти кабинетах нужно заменить радиаторы отопления. Он сам заменит батареи, а мы зачтем стоимость радиаторов в счет арендной платы. Как отразить это в бухучете?

Тема:

отвечает:

Покажите зачет взаимных требований.

Замена радиаторов — это текущий ремонт помещения. Такие затраты не увеличивают первоначальную стоимость здания, поэтому отражайте их в текущих расходах.

Арендодатель будет подрядчиком, который выполнит для компании ремонт. В учете отразите проводку:

Дебет 20 (91) Кредит 60
— отражены расходы на текущий ремонт помещения.

Вы не будете платить за ремонт, а уменьшите арендную плату за месяц. Поэтому проведите в учете зачет взаимных требований. Для этого сделайте проводки:

Дебет 62 (76) Кредит 90 (91)
— начислена арендная плата за месяц;

Дебет 60 Кредит 62 (76)
— зачтены взаимные требования.

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