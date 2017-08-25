Покажите зачет взаимных требований.

Замена радиаторов — это текущий ремонт помещения. Такие затраты не увеличивают первоначальную стоимость здания, поэтому отражайте их в текущих расходах.

Арендодатель будет подрядчиком, который выполнит для компании ремонт. В учете отразите проводку:

Дебет 20 (91) Кредит 60

— отражены расходы на текущий ремонт помещения.

Вы не будете платить за ремонт, а уменьшите арендную плату за месяц. Поэтому проведите в учете зачет взаимных требований. Для этого сделайте проводки:

Дебет 62 (76) Кредит 90 (91)

— начислена арендная плата за месяц;

Дебет 60 Кредит 62 (76)

— зачтены взаимные требования.