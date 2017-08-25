Компания вправе полностью учесть представительские, но не исключены споры.

Кодекс ограничивает расходы на деловые встречи и другие аналогичные мероприятия. Компания вправе учесть представительские в пределах 4 процентов от фонда оплаты труда (п. 2 ст. 264 НК РФ). Внутренние нормы компании не влияют на налоговый учет.

Инспекторы на местах считают, что компания должна соблюдать внутренние нормативы. Например, налоговики снимают расходы на бензин выше норм, которые установил руководитель компании. А судьи считают, что инспекторы действуют законно (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.15 № А53-24671/2014).

Чтобы обосновать перерасход, оформите приказ руководителя, в котором он разрешит превысить нормы. Кроме того, составьте и соберите документы, которые подтвердят расходы: отчет о мероприятии и первичку (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288).