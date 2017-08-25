2325 августа

Руководитель утвердил приказом нормы представительских расходов в расчете на одного сотрудника. В учетной политике особый порядок нормирования расходов мы не прописывали. В прошлом квартале один работник несколько раз проводил переговоры с клиентами, поэтому представительские превысили нормы из приказа. При этом общие затраты укладываются в 4 процента от фонда оплаты труда. Мы вправе учесть все расходы или нужно соблюдать внутренние нормативы?

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отвечает:

Компания вправе полностью учесть представительские, но не исключены споры.

Кодекс ограничивает расходы на деловые встречи и другие аналогичные мероприятия. Компания вправе учесть представительские в пределах 4 процентов от фонда оплаты труда (п. 2 ст. 264 НК РФ). Внутренние нормы компании не влияют на налоговый учет.

Инспекторы на местах считают, что компания должна соблюдать внутренние нормативы. Например, налоговики снимают расходы на бензин выше норм, которые установил руководитель компании. А судьи считают, что инспекторы действуют законно (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.09.15 № А53-24671/2014).

Чтобы обосновать перерасход, оформите приказ руководителя, в котором он разрешит превысить нормы. Кроме того, составьте и соберите документы, которые подтвердят расходы: отчет о мероприятии и первичку (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288).

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