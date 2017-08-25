Не учитывайте расходы.
За перевод алиментов платит сотрудник (п. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ). То есть комиссию банка вы удерживаете из зарплаты работника. Это не ваши расходы, а затраты плательщика алиментов.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Не учитывайте расходы.
За перевод алиментов платит сотрудник (п. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ). То есть комиссию банка вы удерживаете из зарплаты работника. Это не ваши расходы, а затраты плательщика алиментов.
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