8525 августа

Получили исполнительный лист на сотрудника. Будем удерживать из зарплаты алименты и перечислять на счет бывшей супруги. Банк берет комиссию за каждый перевод. Мы вправе учитывать комиссию в расходах?

Темы:

отвечает:

Не учитывайте расходы.

 За перевод алиментов платит сотрудник (п. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ). То есть комиссию банка вы удерживаете из зарплаты работника. Это не ваши расходы, а затраты плательщика алиментов.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы