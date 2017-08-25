4525 августа

Директор ездил в командировку и встречался там с заказчиками. Два раза водил руководство клиентов в ресторан. Это командировочные или представительские расходы?

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отвечает:

Это представительские.

Порядок учета расходов на официальные приемы не зависит от того, где сотрудник тратил деньги: в городе, где расположена компания, или в служебной поездке. Чтобы учесть расходы на деловой ужин, подтвердите официальный характер мероприятий.

Для этого составьте программу мероприятий, в которой запишите цели встречи, дату и место, где директор проводил переговоры. Результаты мероприятий запишите в отчете (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288). Списать представительские можно в размере, который не превышает 4 процентов от фонда оплаты труда (п. 2 ст. 264 НК РФ).

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