Запишите в счете-фактуре комитента как покупателя, а бывшего покупателя как продавца.

Покупатель выставляет счет-фактуру, если возвращает некачественный товар. В этом случае комиссионер должен оформить документ так, как будто покупает продукцию для комитента. В качестве продавца запишите контрагента, который вернул товары. Комитента запишите как покупателя.

Счет-фактуру от покупателя зарегистрируйте в части 2 журнала учета счетов-фактур, а в книге покупок не регистрируйте (подп. «а» п. 11 приложения 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Счет-фактуру, который вы выставите комитенту, зарегистрируйте в части 1 журнала, а в книге продаж не отражайте. Комиссионер регистрирует в журнале операции с кодом 01 (приказ ФНС России от 14.03.16 № ММВ-7-3/136@).

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