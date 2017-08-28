5728 августа

Сотрудник с 31 июля не ходит на работу. По телефону предупредил, что заболел. Больничный лист работник пока не передавал. Как заполнять табель учета рабочего времени, пока сотрудник не ходит на работу?

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отвечает:

Пока сотрудник не принесет листок нетрудоспособности, в табеле ставьте код НН.

Без бюллетеня компания не знает наверняка, болеет работник или не выходит по другим причинам. Поэтому ставьте в табеле учета код неявки по невыясненным причинам. Это код НН или цифровой код 30 (постановление Госкомстата России от 05.01.04 № 1).

Когда работник принесет больничный, исправьте записи в табеле. Если компания ведет документ в программе бухучета, то программа обычно сама меняет коды.

Если компания ведет табель на бумаге, зачеркните код и поставьте Б или 19. Рядом с исправлениями сделайте надпись «Исправленному верить». Запись заверяет сотрудник, который ведет табель. Для этого он заполняет свои Ф.И.О., подпись и дату исправления.

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