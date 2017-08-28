5428 августа

Сотрудница вышла замуж. Ее девичья фамилия Филиппова. После свадьбы она взяла двойную фамилию — присоединила через дефис фамилию мужа — Глебова. Можно ли в трудовой книжке просто дописать вторую часть фамилии?

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отвечает:

Зачеркните фамилию Филиппова, а рядом запишите двойную фамилию — Филиппова-Глебова.

Компания исправляет фамилию в трудовой книжке, если сотрудник изменил данные. Порядок утвержден постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225. В нем нет исключений на случай, когда сотрудница взяла двойную фамилию. Поэтому исправляйте запись по общему правилу. Для этого зачеркните старую фамилию, а рядом запишите новую.

На внутренней стороне обложки запишите, на основании какого документа вы изменили данные (п. 26 Правил, утв. постановлением № 225). В вашем случае это свидетельство о браке.

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