Мясо в упаковке облагается НДС по ставке 10 процентов.

Мясо облагается НДС по ставке 10 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ). А полиэтиленовая пленка — по ставке 18 процентов (п. 3 ст. 164 НК РФ). Ваша компания упаковывает мясо в пленку, чтобы сохранить товар. Отдельно пленку организация не продает.

Значит, реализация мяса в пленке облагается НДС по ставке 10 процентов. В накладной запишите наименование товара «Мясо» или «Мясо в упаковке». Какое бы название вы ни записали, оно не повлияет на ставку НДС.

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