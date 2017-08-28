5028 августа

Сотрудник заболел и попросил директора выдать зарплату его жене из кассы. Надо ли требовать, чтобы жена работника расписалась за своего супруга в платежной ведомости?

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отвечает:

Да, потребуйте, чтобы супруга расписалась в ведомости.

Компания перечисляет зарплату работнику, но Трудовой кодекс разрешает отойти от этого правила (абз. 3 п. 4 ст. 136 ТК РФ). Например, выдавать зарплату сотрудника можно супруге, родителям, детям. Для этого надо выполнить два условия.

Во-первых, в трудовом договоре запишите, что компания вправе выдать зарплату третьему лицу по просьбе работника. Во-вторых, сотрудник должен написать заявление, что разрешает выдать зарплату жене. В заявлении он должен записать Ф.И.О. супруги и ее паспортные данные.

Рискованно выдавать зарплату по ведомости и не требовать подпись. Сотрудник может заявить, что не получал денег. Доказать обратное сложно, суды на стороне работников (определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.06.16 № 33–11108/2015).

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