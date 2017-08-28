Вы вправе списать расходы в текущем году.

Чтобы продавать алкоголь, нужна лицензия. Для этого компания оплачивает госпошлину 65 000 рублей (подп. 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Такие расходы организация вправе списать единовременно на дату, когда оплатила пошлину (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ). То есть учесть затраты можно в этом году. Не важно, что лицензия будет действовать в следующем. Минфин подтверждает, что расходы можно списать сразу (письмо от 22.05.15 № 03-03-06/1/29535).

Инспекторы иногда требуют учитывать пошлину в течение срока действия лицензии. Но в спорах судьи встают на сторону компаний (постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15.02.12 № А35-1939/2010).