У вас есть основания заявить вычет, но возможен спор с проверяющими.

По общему правилу компании на упрощенке не составляют счета-фактуры. Если они оформили документ, то обязаны сдать декларацию по НДС и перечислить налог в бюджет (подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ). Но, по мнению Минфина, покупатель не вправе заявить вычет, даже если поставщик на упрощенке заплатит НДС (письмо от 05.10.15 № 03-07-11/56700).

Защитить вычеты получится только в суде. Компании ссылаются на то, что кодекс не запрещает поставщикам на упрощенке выставлять счета-фактуры. Если в документе нет ошибок и поставщик заплатил налог в бюджет, то у покупателя есть право на вычет. Судьи поддерживают компании (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.06.16 № Ф02-2405/2016).