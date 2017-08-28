3128 августа

Закончилась выездная проверка за 2016 год. К акту инспекторы приложили материалы по встречке с одним из контрагентов. Но данные от продавца инспекторы получили до того, как начали нас проверять. Вправе ли контролеры использовать материалы встречки, которую провели раньше выездной проверки?

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отвечает:

Да, инспекторы вправе использовать материалы, которые получили до выездной проверки (п. 4 ст. 101 НК РФ).

Например, ревизоры могли получить документы у контрагента, когда проводили камералку вашей отчетности.

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