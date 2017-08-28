Да, инспекторы вправе использовать материалы, которые получили до выездной проверки (п. 4 ст. 101 НК РФ).
Например, ревизоры могли получить документы у контрагента, когда проводили камералку вашей отчетности.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, инспекторы вправе использовать материалы, которые получили до выездной проверки (п. 4 ст. 101 НК РФ).
Например, ревизоры могли получить документы у контрагента, когда проводили камералку вашей отчетности.
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