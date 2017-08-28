5928 августа

У нашего покупателя инспекторы проводят выездную проверку. Налоговики потребовали представить договоры, накладные, счета-фактуры. В требовании инспекторы написали, что документы надо представить за 2015–2016 годы. Но конкретных дат, номеров документов не написали. Разве такое требование законно?

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отвечает:

Да, законно.

В требовании инспекторы вправе записать наименование документа, период, к которому они относятся. Даты и номера накладных и счетов-фактур инспекторы пишут, если они знают эти реквизиты (приказ ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@). Если не знают, то сведения могут не отражать в запросе. Если проигнорировать требование, инспекция оштрафует компанию на 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — на 20 тыс. рублей (ст. 129.1НК РФ, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.02.15 № Ф09-9861/14).

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