Уточните у работника, в какой очередности предоставлять ему вычеты по НДФЛ. Попросите, чтобы он указал это прямо в заявлении.

Дело в том, что для компании последовательность вычетов значения не имеет. В кодексе нет правила для этой ситуации. Если в течение года сотрудник принес работодателю заявления на разные виды вычетов, их можно предоставлять в любой последовательности.

А вот для работника это важно – он может потерять часть вычетов.

Работник вправе получить у работодателя кроме стандартных социальные и имущественные вычеты. Для этого он должен написать заявление и приложить документы, которые подтверждают право на вычет (для социальных и имущественных вычетов – уведомление из налоговой инспекции).

Объясните сотруднику, что ему выгоднее получать имущественный вычет в последнюю очередь. Ведь годовой зарплаты может не хватить, чтобы получить все вычеты в полном объеме. При этом недополученную сумму имущественного вычета можно перенести на следующие годы, а остаток социального и стандартного вычетов переносить нельзя.

Опасности для компании нет – налоговики сами подсказали такой выгодный для работника вариант (письмо ФНС от 28 июня 2017 г. № БС-4-11/12466).

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