Декларацию по НДС впервые нужно сдать за III квартал.

С 19 августа 2017 года действуют новые правила определения периодов отчетности для вновь созданных организаций (Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 173-ФЗ). Для НДС налоговый период – квартал. Новая компания обязана сдать первую декларацию:

за текущий квартал, если регистрация прошла не менее чем за 10 рабочих дней до его окончания;

за следующий квартал, если регистрация прошла в последние 10 рабочих дней налогового периода.

То есть для компаний, зарегистрированных с 18 сентября сдавать декларацию по НДС за III квартал не нужно. Впервые отчитаться они обязаны за IV квартал.

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