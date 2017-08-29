Да, вы вправе так поступить.

При заключении трудового договора с работниками микропредприятия работодатель может убрать из договора отдельные ненужные пункты. Но не любые, а только те, заполнять которые не требуется в связи с характером работы конкретного работника. А также пункты, которые указаны в примечаниях к типовому договору. В них написано, какие положения применяются или не применяются к отдельным категориям работников – иностранцам, надомникам и др. Минтруд с таким подходом согласен (письмо от 30 июня 2017 г. № 14-1/В-591).

С 1 января 2017 года для микропредприятий в Трудовом кодексе появились отдельные нормы. В статье 309.2 ТК РФ сказано, что такие работодатели могут не принимать локальные нормативные акты. Например, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании и др. Их компания может не принимать совсем либо принимать выборочно.

Условия, которые обычные компании включают в такие локальные акты, нужно отражать непосредственно в трудовых договорах. Для этого работодатель вправе использовать типовую форму трудового договора (утв. постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858). Она действует с 1 января 2017 года.

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