Да, посчитайте пособие с коэффициентом 0,25.

Сотрудник работает на основном месте и по совместительству больше двух лет. Поэтому он вправе получить пособие у каждого работодателя (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Чтобы больничный оплатила ваша компания, в бюллетене должна стоять отместка в поле «По совместительству» (п. 58 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Поэтому назначьте работнику пособие.

Пособие рассчитайте из выплат, которые облагались взносами в ФСС (ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ). В вашем случае компания считает пособие из МРОТ. Так как сотрудник работал неполный день, то заработок из минималки скорректируйте с учетом продолжительности рабочего дня (ч. 1.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ, письмо ФСС РФ от 30.10.12 № 15-03-14/12–12658).

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