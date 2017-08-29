3029 августа

Покупатели не вовремя перечисляют оплату. Мы позже срока выдали зарплату за июль своим сотрудникам. По какому счету бухучета начислить компенсацию за задержку зарплаты — 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» или 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»?

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отвечает:

Учтите компенсацию по счету 73.

Счет 70 используют для расчетов по зарплате (Инструкция по применению Плана счетов, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Все остальные выплаты сотрудникам, кроме подотчета, учитывают на счете 73. Компенсация за задержку зарплаты — это штраф за нарушение обязательств, которые взял на себя работодатель. Поэтому сделайте проводки:

Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 73
— начислена компенсация за задержку зарплаты;

Дебет 73 Кредит 50 (51)
— выплачена компенсация за задержку зарплаты.

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