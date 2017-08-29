2229 августа

Программист взял отпуск по графику. Вправе ли мы отозвать работника из отпуска без его согласия в связи с производственной необходимостью?

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отвечает:

Не вправе.

Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). Увольнять работника за отказ вы тоже не вправе. Это подтверждают судьи (апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.13 № 11–26575/2013).

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