Не вправе.
Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). Увольнять работника за отказ вы тоже не вправе. Это подтверждают судьи (апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.13 № 11–26575/2013).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Не вправе.
Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). Увольнять работника за отказ вы тоже не вправе. Это подтверждают судьи (апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.13 № 11–26575/2013).
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