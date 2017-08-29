Нет, не вправе.
Водитель, грузчик и стропальщик — это три самостоятельные должности. Каждую из них надо отдельно показать в штатном расписании. Поэтому вы не вправе заключить с сотрудником один трудовой договор.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе.
Водитель, грузчик и стропальщик — это три самостоятельные должности. Каждую из них надо отдельно показать в штатном расписании. Поэтому вы не вправе заключить с сотрудником один трудовой договор.
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