1929 августа

Наняли сотрудника, который одновременно будет водителем, грузчиком и стропальщиком. То есть сам будет упаковывать товар, грузить его и отвозить до покупателя. Вправе ли мы заключить с ним один трудовой договор?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Водитель, грузчик и стропальщик — это три самостоятельные должности. Каждую из них надо отдельно показать в штатном расписании. Поэтому вы не вправе заключить с сотрудником один трудовой договор.

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