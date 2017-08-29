Чтобы исключить компанию из плана проверок, подайте заявление в трудинспекцию.

Закон освобождает малые компании от плановых неналоговых проверок на 2016–2018 годы. Если ведомство по ошибке включило организацию в план проверок, подайте заявление, чтобы чиновники скорректировали план (п. 3 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ).

Заявление заполните по форме из приложения к постановлению Правительства РФ от 26.11.15 № 1268. К нему приложите бумаги, которые подтверждают, что ваша компания малая. Документы направьте в трудовую инспекцию. Ведомство должно принять решение в течение 10 рабочих дней и в течение 3 рабочих дней направить ответ компании.