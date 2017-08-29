Вы вправе учесть в расходах фактические проценты по займу, но сделка привлечет внимание налоговиков.

Компания вправе учитывать в расходах фактические проценты по займам. Нормировать нужно только проценты по сделкам, которые кодекс признает контролируемыми (п. 1 ст. 269 НК РФ). К таким сделкам относятся займы от взаимозависимых компаний и «физиков», сумма доходов и расходов по которым превышает 1 млрд рублей (подп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).

Компания и единственный учредитель взаимозависимые (подп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Но доходы и расходы не превышают 1 млрд рублей, поэтому проценты не нормируйте.

Риски возникают, если компания платит учредителю проценты ниже рыночных. Инспекторы могут увидеть в такой сделке необоснованную выгоду и доначислить налоги учредителю (письмо ФНС России от 16.06.15 № ЕД-2-13/710@). Но в судах решения налоговиков удается отменить (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.05.16 № Ф08-2441/2016).