3030 августа

При какой максимальной сумме доходов компания вправе применять упрощенку до конца 2017 года?

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отвечает:

Компания вправе применять упрощенку до тех пор, пока ее доходы не превысят 150 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

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