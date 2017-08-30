Компания вправе применять упрощенку до тех пор, пока ее доходы не превысят 150 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
Компания вправе применять упрощенку до тех пор, пока ее доходы не превысят 150 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
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