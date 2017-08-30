Да, конечно.
Врач вправе заполнять больничный черной ручкой или напечатать данные на компьютере (п. 56 Порядка № 624н). Но ФСС разрешает заполнять листок комбинированным способом (письмо от 23.10.14 № 17-03-09/06-3841П).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, конечно.
Врач вправе заполнять больничный черной ручкой или напечатать данные на компьютере (п. 56 Порядка № 624н). Но ФСС разрешает заполнять листок комбинированным способом (письмо от 23.10.14 № 17-03-09/06-3841П).
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