Инспекторы незаконно заблокировали счет.

Инспекторы вправе заблокировать счет, если компания не передала квитанцию о приеме требования (ст. 76 НК РФ). Вы выполнили эту обязанность. За каждый документ, который компания не представила или отправила с опозданием, налоговики вправе оштрафовать на 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ). Но кодекс не разрешает блокировать счет, если компания не сдала бумаги.

Чтобы разморозили счет, направьте заявление в ИФНС. Потребуйте с налоговиков проценты за незаконную блокировку со дня, когда они заморозили счет, до даты, когда отправят в банк решение о разблокировке (письмо Минфина России от 03.08.12 № 03-02-07/1–196).